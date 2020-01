Meteo weekend Candelora: non tanto soleggiato, nonostante anticiclone (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un campo d'alta pressione domina il Meteo sul Mediterraneo e il Sud Europa, ma non è in grado di proteggere pienamente l'Italia. D'altronde nei periodi invernali caratterizzati dall'anticiclone, difficilmente i cieli risultano ovunque sgombri da nubi. In questa fase l'anticiclone mostra peraltro qualche crepa per l'inserimento di sbuffi d'aria atlantica, con il transito di locali ammassi nuvolosi molto sfilacciati. L'Italia resterà ancora in parte contesa, per il resto della settimana, fra l'anticiclone ed ulteriori infiltrazioni umide. All'interno dell'anticiclone inizieranno ad affluire masse d'aria richiamate dall'Atlantico subtropicale e dall'Africa nord-occidentale, in intensificazione proprio al termine della settimana. Le temperature, in tal modo, faranno registrare ulteriori aumenti. Tuttavia, questa risalita d'aria calda in quota agirà in combinazione con un ... meteogiornale

