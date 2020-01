Meteo MILANO: nuove nubi in arrivo, ma non sono attese piogge (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà ampi spazi di sereno giovedì, mentre le nubi torneranno ad aumentare venerdì e soprattutto sabato in un contesto di clima decisamente mite. Giovedì 30: quasi sereno. Temperatura da 3°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 3 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 31: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Sabato 1 febbraio: molto nuvoloso. Temperatura da 6°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Domenica 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 4 Km/h, ... meteogiornale

