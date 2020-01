Meteo MARZO tra FREDDO, GELO, bufere di NEVE (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fantasia? Forse. Ma se febbraio non dovesse regalarci un po' d'Inverno c'è poco da scherzare, l'Inverno potrebbe davvero prendersi la sua bella rivincita nel cuore nelle prime fasi primaverili. Abbiamo dato uno sguardo alle statistiche, agli archivi Meteorologici, dall'analisi possiamo dirvi che spesso e volentieri inverni estremamente miti sono stati scalzati da primavere turbolente. Avremo modo, con altri approfondimenti, di portarvi degli esempi concreti ma in questa sede vogliamo semplicemente dirvi di non sottovalutare MARZO. Non prendiamolo sotto gamba, perché è un mese capace di far rabbrividire gennaio e febbraio. Sì, il sole è più alto all'orizzonte, le ore di luce sono più numerose e la NEVE fa fatica a depositarsi al suolo delle basse quote. Ma non sempre è così. Dipende dalle irruzioni fredde che arrivano, dipende dall'intensità del FREDDO, dalla sua durata, ... meteogiornale

infoitinterno : Meteo, le cipolle di Urbania: 'Da fine Gennaio pioggia e neve fino Marzo, poi Primavera ed Estate brevi' - Marc0Ferri : Meteo, le cipolle di Urbania: “Da fine Gennaio pioggia e neve fino Marzo, poi Primavera ed Estate brevi” - infoitinterno : Meteo, le cipolle di Urbania: «L'inverno arriverà, neve sino a marzo. Estate breve e piovosa» -