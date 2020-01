Meteo, le previsioni di domani venerdì 31 gennaio. VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’alta pressione avrà un breve e temporaneo cedimento che permetterà, nel corso del weekend, l’arrivo di un fronte nuvoloso. Il cielo si coprirà al Nord, al Centro e sulla Campania. Piogge moderate interesseranno la Liguria e la Toscana settentrionale. Piovaschi intermittenti sono attesi anche sull’Umbria e il Lazio. Attenzione alla nebbia che risulterà fitta sulla Pianura Padana, soprattutto sul versante veneto. Da domenica inizierà ad avanzare l’anticiclone africano che dalla Spagna raggiungerà il nostro Paese. Le temperature saranno in rialzo portandosi su valori primaverili. Il caldo durerà 3-4- giorni, in seguito la tendenza (ancora da confermare) prevede una discesa artica. Le previsioni al Nord Tempo soleggiato e mite in montagna. In giornata aumento della nuvolosità in pianura con deboli piogge sula levante Ligure. Temperature in rialzo con massime tra 10 e 15 gradi. Le ... tg24.sky

