Meteo Italia: SUPER ANTICICLONE e CALDO, prima della svolta invernale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Meteo SINO AL 5 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Nonostante la presenza dell'ANTICICLONE sul Mediterraneo, flussi d'aria umida affluiscono ancora verso l'Italia, con disturbi che tendono principalmente a manifestarsi lungo le regioni del versante tirrenico. La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno. Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno, invece è tutto l'opposto. Il Vortice Polare troppo forte non permette all'aria artica di portarsi fino alle nostre latitudini, anche se nei giorni scorsi un po' di freddo ha raggiunto le nazioni centrali dell'Europa prima di sfilare sui Balcani, senza però coinvolgere l'Italia. Per irruzioni fredde più ficcanti bisognerà attendere febbraio che promette novità molto presto. In attesa di una fase più dinamica, per gli ultimi giorni della settimana l'Italia resterà ancora in parte contesa ... meteogiornale

