Meteo FIRENZE: ancora insidie per INFILTRAZIONI UMIDE dall'Atlantico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Meteo su FIRENZE si prospetta soleggiato per giovedì, mentre venerdì e sabato avremo una consistente copertura nuvolosa che potrebbe causare anche qualche debole precipitazione. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 31: coperto. Temperatura da 7°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 9°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Domenica 2: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. ... meteogiornale

apacchia : Saranno anche i giorni della merla ma qui a Firenze ci sono 15 gradi . Secondo me si è suicidata anche la merla ste… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso Temperature min 6 max 15 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 6 max 15 -