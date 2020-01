Mercato Juventus, nuova offerta del BVB per Emre Can: cessione vicina? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mercato Juventus – Il Borussia Dortmund non molla Emre Can: i tedeschi avrebbero avanzato una controproposta per ottenere finalmente il via libera dalla Juventus. L’accordo col giocatore c’è da tempo, ostacolo sulla formula. Proposta allettante quella dei gialloneri, che consentirebbero alla Juve di liberare uno slot sulla mediana. Il centrocampista non avrebbe un buon rapporto con Sarri, e ora la cessione sembrerebbe essere imminente. nuova offensiva dalla Germania. Emre Can Juve: il BVB non molla e rilancia Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport il club teutonico avrebbe avanzato la proposta di prestito semestrale fissato a 2 milioni con il riscatto invece legato al rendimento del giocatore e fissato inoltre sulla cifra di 27 milioni. Si provano a limare i dettagli sulla formula dell’affare, che potrebbe definirsi qualora si stabilissero termini ... juvedipendenza

