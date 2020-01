Mercato immobiliare: in aumento le vendite di ville sul Lago di Como (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl trend delle compravendite immobiliari sul Lago di Como si conferma in forte crescita. Le statistiche regionali per l’anno 2019 sottolineano che le variazioni dei volumi di scambio nei comuni lombardi hanno registrato un valore positivo per il quinto anno di seguito, con Como che detiene il primato con un incremento del +10,06%. I motivi, naturalmente, sono da ricercare nella straordinaria eccellenza paesaggistica e culturale degli scorci sul Lago di Como, un gioiello di qualità esclusivamente italiana che ha esportato la sua fama in tutto il mondo Lago di Como: i dati sul Mercato immobiliare I territori che costeggiano il Lago di Como fanno gola agli stranieri, che nel Mercato immobiliare rappresentano il 70% degli investitori: i dati pubblicati dal Sole 24 Ore evidenziano che i luoghi che costeggiano questo piccolo paradiso tutto italiano esercitano ... anteprima24

MariaLu91149151 : - TgrAltoAdige : Buongiorno. Alle 7 e 30 su @RaiTre a #BuongiornoRegione parleremo di mercato immobiliare. Alle 7 e 18 su @Radio1Rai… -