Mercato Fiorentina, fatta per Igor. Operazione da 9 milioni di euro (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mercato Fiorentina, i viola non si fermano più. fatta per il passaggio di Igor dalla Spal, arriva in prestito con obbligo di riscatto È una Fiorentina scatenata in questi ultimi giorni di Mercato invernale. Dopo aver praticamente piazzato i colpi Amrabat, Kouamè e Duncan, i viola sono in procinto di chiudere anche per Igor. Come scritto da Gianluca Di Marzio è praticamente fatta per il passaggio del difensore brasiliano alla corte di Iachini. L’Operazione costerà ai toscani, tra prestito e obbligo di riscatto, tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

