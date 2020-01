Max Biaggi, “Nuova coppia a sorpresa” le foto parlano chiaro (FOTO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Max Biaggi forse ha trovato di nuovo l’amore dopo la fine della storia con la madre dei suoi figli, Eleonora Pedron Max Biaggi compare in alcune FOTOgrafie con una nuova lei. Per i paparazzi spunta una coppia totalmente a sorpresa e adesso l’ex centauro, mostra che è riuscito a ritrovare nuovamente il sorriso da quando si è lasciato con Eleonora Pedron. L’ex pilota ora vive a Montecarlo. Eleonora, madre dei suoi due figli Leon Aleksandre e Ines Angelica, ha ripreso nuovamente la sua vita e si è anche innamorata dell’attore Fabio Troiano. Adesso invece, tocca a lui. Questa volta, infatti è proprio Biaggi a dover raccontare cosa è successo nella sua vita. Dopo aver rotto con Bianca Atzei, era di nuovo single e per mesi non ci sono state notizie in merito alla sua vita sentimentale. Invece, improvvisamente è scoppiato un polverone sull sua vita personale. Max Biaggi ... kontrokultura

KontroKulturaa : Max Biaggi, “Nuova coppia a sorpresa” le foto parlano chiaro (FOTO) - - zazoomblog : Max Biaggi con Araba DellUtri. Lei è la nipote di Marcello - #Biaggi #Araba #DellUtri. #nipote - zazoomnews : Araba Dell’Utri chi è l’attrice paparazzata a cena con Max Biaggi - #Araba #Dell’Utri #l’attrice -