Maturità 2020, le materie (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fine dell'attesa: il ministero dell'Istruzione ha annunciato alle 14 di giovedì 30 gennaio sul suo Instagram le materie dell'esame di Maturità 2020. Saranno al Classico greco e latino; allo Scientifico ci saranno matematica e fisica. Nei licei la seconda prova é doppia, quindi si fa sulle due materie che saranno oggetto della seconda prova scritta dell'Esame di Stato 2020. Anche quest'anno dunque, come già nel 2019, la seconda prova scritta sarà multidisciplinare, fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina di indirizzo. Per il Linguistico, la prova riguarderà Lingua e cultura 1 e 3; mentre sarà Scienze Umane al Liceo Scienze Umane; Tecniche della danza al Coreutico; Economia Aziendale per il Tecnico Ragioneria; Economia aziendale e inglese per Relazioni Internazionali per il Marketing. La ministra Lucia Azzolina ha esordito annunciando le prove per gli ... gqitalia

