Maturità 2020, le materie ‘caratterizzanti’ della seconda prova (Di giovedì 30 gennaio 2020) Come ogni anno, i giorni della merla coincidono con quelli della grande attesa degli studenti. Il Miur, infatti, annuncia le materie caratterizzanti per la seconda prova dell’esame di Maturità 2020. Dal Liceo Scientifico a quello Classico, fino ad arrivare agli sperimentali agli Istituti tecnici e quelli professionali. Il d-day è arrivato e, come confermato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ecco che le varie distinzioni sono arrivate. Ora agli studenti non resta altro che chinare la testa sui libri e prepararsi per il primo vero e grande esame della loro vita. Insieme alla materie, sono stati anche designati i vari commisari. LEGGI ANCHE > Niente tasse universitarie per i 100 e lode alla Maturità Sarà ancora una seconda prova mista al Liceo Scientifico e al Classico: matematica e fisica per il primo, latino e greco per il secondo. Caratterizzanti, come sempre, ... giornalettismo

