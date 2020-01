Mastella sull’assenza alla marcia di Libera: “Dispiaciuto non esserci, bloccato dalla laringite” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dall’ufficio stampa di palazzo Mosti. In relazione alla mancata partecipazione del sindaco Clemente Mastella alla marcia promossa ieri sera dall’associazione Libera si precisa che il primo cittadino non ha potuto presenziare all’iniziativa a causa della laringite e conseguente afonia da cui è affetto in queste ore. Il sindaco Mastella ha comunque seguito con grande attenzione l’iniziativa condividendone a pieno le finalità: “Iniziative a favore della legalità, come quella promossa dall’associazione Libera al rione Libertà, – le dichiarazioni del sindaco – rappresentano la risposta migliore alle minacce di infiltrazione malavitosa in atto e servono a tener alta la guardia nei confronti di un fenomeno che necessita di essere contrastato fortemente sia sul piano istituzionale che civile. Per questo motivo mi spiace non aver potuto ... anteprima24

