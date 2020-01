Mahle: Todde, ‘prioritario futuro produttivo stabilimenti e salvaguardia occupazionale’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Oggi ho presieduto al ministero dello Sviluppo Economico il tavolo Mahle Motori, azienda che produce componenti per il settore automotive. Mahle ha accolto la richiesta del Ministero di procedere al ritiro della procedura di licenziamento collettivo per 453 lavoratori dei due stabilimenti piemontesi di La Loggia, vicino a Torino, e Saluzzo in provincia di Cuneo”. Così in un post su Facebook Alessandra Todde, la sottosegretaria allo Sviluppo economico.L’azienda infatti, aggiunge, “si è impegnata a non avviare azioni unilaterali, a proseguire il confronto tra le parti sia in sede locale che aziendale e a dare mandato ad un advisor per verificare la presenza di potenziali investitori interessati. Inoltre, verrà valutata la possibilità di ricollocare i lavoratori all’interno dell’azienda e di mettere a disposizione ... calcioweb.eu

