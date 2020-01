M5s sempre più diviso, Taverna e Lombardi al lavoro per un patto con il Pd alle prossime Regionali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tutti contro tutti nel M5s. Gli schieramenti al lavoro per raggiungere obiettivi diversi. E gli Stati Generali rischiano di slittare. ROMA – Tutti contro tutti nel M5s. Il passo indietro di Di Maio non è servito a placare le tensioni nel partito. Come riportato da Repubblica, gli Stati Generali sembrano essere destinati a slittare con gli esponenti che sono al lavoro per raggiungere i propri obiettivi, diversi tra loro. E in ballo c’è il discorso delle prossime Regionali. Ritorna in auge una possibile alleanza con il Pd ma prima si devono trovare i profili giusti da candidare. alleanza con il Pd alle prossime Regionali? L’ipotesi di un’alleanza con il Pd alle prossime Regionali non è da scartare. Al lavoro per cercare di creare una coalizione larga ci sono in particolare la Lombardi e la Taverna, due nomi spendibili anche per la leadership del ... newsmondo

