M5S: Raggi dichiari Valle Galeria area a rischio ambientale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Nuova puntata nella querelle tra Giunta e maggioranza M5S sulla Valle Galeria, per cui ora l’Aula chiede la dichiarazione di area a rischio ambientale. L’Assemblea capitolina ha approvato, con i 25 voti favorevoli di M5S (20), Fdi (4) e Lega (1), una mozione a prima firma della consigliera M5S, Simona Ficcardi, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a valutare i requisiti per la dichiarazione di area a rischio ambientale per varie aree del territorio romano colpite da roghi derivanti da rifiuti, tra cui la Valle Galeria, zona in cui ricade, oltre che Malagrotta, anche la localita’ di Monte Carnevale scelta dalla prima cittadina – nonostante la bocciatura da parte dell’Aula – per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La mozione, ha spiegato Ficcardi, “vuole tutelare zone come Valle Galeria, ... romadailynews

