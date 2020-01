M5S: Faraone, ‘si vince senza di loro e Pd vuole alleanza? Conte non è federatore’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – ‘Questi del Pd sono surreali: in Emilia si vincono le elezioni senza il M5S, con un candidato dal profilo fortemente riformista come Bonaccini, che si è battuto con noi contro la tassa sulla plastica e sullo zucchero, e loro pensano ad allearsi in modo strutturale con i Cinquestelle. Se la strada è quella dell’alleanza tra populisti noi non ci stiamo di certo ed in questo Contesto Conte non può essere il federatore di un’alternativa al centrodestra”. Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, ospite di ‘Omnibus’ su La7.L'articolo M5S: Faraone, ‘si vince senza di loro e Pd vuole alleanza? Conte non è federatore’ CalcioWeb. calcioweb.eu

