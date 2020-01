Luna Nera, la terza serie tv italiana di Netflix racchiude tanti elementi senza trovare una sua strada (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alla fine della presentazione romana di Luna Nera organizzatori e produttori hanno voluto ricordare alla platea come siano state mostrate soltanto le prime due puntate ma nelle successive 4 (in totale sono sei) la storia si evolve, gli effetti speciali aumentano, così come le scene di magia e di combattimento.Una dichiarazione che riassume tutto il senso di Luna Nera: tante buone intenzioni da spiegare più che da vivere, che non emergono nei primi episodi. Luna Nera funziona sulla carta. In sede di presentazione sono tanti gli elementi di interesse: è la terza serie tv originale italiana di Netflix, ha un team tutto al femminile tra registe e sceneggiatrici, usa il mondo del fantasy per raccontare temi attuali, porta in Italia un genere poco usato e che ha impegnato molte maestranze a Cinecittà, eccellenze nazionali per i costumi, il trucco, gli effetti visivi.Luna ... blogo

