Luigi Di Maio: successori M5S, ecco l’elenco dei nomi papabili (Di giovedì 30 gennaio 2020) Luigi Di Maio: successori M5S, ecco l’elenco dei nomi papabili Dopo le dimissioni di Di Maio come capo politico del Movimento, si è fatto un gran parlare delle mosse che seguiranno per conquistare la carica apicale del partito. Il Corriere della Sera ha provato a stilare un elenco dei possibili successori. Ne segnaliamo alcuni e, a questi, aggiungiamo un outsider che sembra interessante per più di una ragione. Di Maio succederà a Di Maio? La prima opzione messa sul tavolo è quella di un allontanamento solo temporaneo dell’ormai ex capo politico dei pentastellati. Nonostante l’emorragia di voti e parlamentari subita sotto la guida del partenopeo, l’ex vicepresidente della Camera e attuale ministro degli Esteri potrebbe provare a riprendere il controllo del partito in tempi brevi. Per quanto sia una possibilità, le probabilità di un Di Maio bis, al momento, ... termometropolitico

La7tv : #tagada Il Direttore de Il Tempo @FrancoBechis rivaluta l'operato politico di @luigidimaio durante i due governi Co… - Christodulides : Incontro del Ministro Luigi Di Maio con il Ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides,… - quelliche_rai2 : 'GIGGI SE N'È ANDATO E NON RITORNA PIÙ' ?? IL NOSTRO SALUTO A LUIGI DI MAIO ?? #QCC #DiMaio @LucaBizzarri… -