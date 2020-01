Ludovica Pagani Instagram, maxi camicia e autoreggenti: «Pura seduzione!» (Di giovedì 30 gennaio 2020) La bellissima Ludovica Pagani, famosa inviata di Quelli che il calcio, è anche un’influencer e modella. Ogni giorno, attraverso il profilo Instagram, Ludovica Pagani comunica con i suoi oltre 2 milioni di followers. La showgirl condivide con loro diversi momenti della sua vita sia pubblica che privata. Poche ore fa ha postato una sua foto con un look decisamente audace. Le sue gambe perfette hanno procurato diversi capogiri ai suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. L’influencer riesce ad essere incredibilmente sensuale senza risultare minimamente volgare. Impossibile ignorare uno spettacolo della natura come Ludovica. Leggi anche –> Ludovica Pagani Instagram il paradiso in uno scatto, curve vertiginose nella piscina a picco: «Sei d’oro» Ludovica Pagani Instagram: maxi camicia e autoreggenti L’ultimo post di Ludovica Pagani ha dato ... urbanpost

