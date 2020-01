L’oroscopo del giorno 30 gennaio segno per segno: Pesci super passionali ma Bilancia dall’estetista (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ecco anche oggi l'oroscopo del giorno per il 30 di gennaio. La Luna è in Ariete a favore dei segni di fuoco mentre le previsioni astrai dovranno iniziare a considerare il sestile tra Venere, pianeta dell'amore, e Plutone, pianeta della passione profonda. Inizia un transito che dura qualche giorno e parla di grande intensità sentimentale. fanpage

