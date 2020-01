L'Oms ha dichiarato l'emergenza globale per il coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) DAL MONDO L’Oms ha dichiarato l’emergenza globale per il coronavirus. Soltanto una settimana fa l’agenzia delle Nazioni Unite aveva dichiarato il contagio un’emergenza locale interna alla Cina. Ora le cose cambiano. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 8.149 contagiati e 171 morti. I casi all’este ilfoglio

