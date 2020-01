L’Olimpia Milano ricorda Kobe Bryant: il commovente tributo prima della gara di Eurolega (Di venerdì 31 gennaio 2020) In occasione della partita di Eurolega tra l'Olimpia Milano e il Bayern Monaco, anche il palazzetto milanese ha voluto ricordare Kobe Bryant con un lungo e commovente applauso. Le due squadre in campo, come già successo nell'NBA, si sono fermate commettendo la violazione di 24 e 8 secondi in omaggio al 'Mamba'. fanpage

Eurosport_IT : Milano torna al successo dopo tre ko consecutivi e riporta il record in parità a 11-11 ?? - andrea516188 : RT @AlessandroMagg4: L'Olimpia Milano, in pieno controllo dalla palla a due, batte il Bayern Monaco - andrea_pecchia : Serata pazza al Forum: l'@OlimpiaMI1936 rimonta dal -20 e batte il Bayern Monaco 79-78 . #EuroLeague #EurolegaTipo… -