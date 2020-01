LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: Milano, rimonta d’Eurolega! Italia pari nel calcio a 5, Djokovic batte Federer, bella vittoria di Trento in Champions League (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 30 gennaio: orari e programma 23.58 Con questo è tutto per oggi da OA Sport. Una felice notte a tutti i lettori! 23.55 BASKET – Ettore Messina non nasconde la propria gioia: “Grazie ai nostri tifosi. Quando vinci così, è una grande notte”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.35 BASKET – Nella 22a di Eurolega Real Madrid, CSKA Mosca e Barcellona continuano la lotta per le posizioni di vertice. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.30 BASKET – Olimpia Milano, clamorosa rimonta con vittoria in Eurolega contro il Bayern Monaco. Micov guida la squadra di Messina dal -20 al successo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.55 BASKET – Luka Doncic subisce un infortunio alla caviglia destra in allenamento. Apprensione per i Dallas Mavericks. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.40 ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 30 gennaio: Italia pari nel calcio a 5 Djokovic batte Federer bella vittoria di Trento in Champi… - Speedliveit : 23° RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE, AUTORLANDO SPORT AL VIA CON STANCHERIS DAVIDE E AMILCARE CON LA PORCHE 911 RS -