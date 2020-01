LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: Italia pari nel calcio a 5, Djokovic batte Federer, bella vittoria di Trento in Champions League (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 30 gennaio: orari e programma 20.40 F1 – Andreas Seidl commenta il futuro della McLaren: “Massimo quarto posto nel 2020, possiamo sperare di iniziare a vincere dal 2023”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.20 calcio A 5 – Esordio con pari per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2020: con la Finlandia è 2-2. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.15 BASKET – Vetrofania dedicata a Kobe Bryant sui tabelloni dei canestri delle otto squadre che giocheranno in casa il 21° turno di Serie A. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.45 CICLISMO – Vasil Kiryienka si ritira all’età di 38 anni. Problemi cardiaci per il bielorusso, lo stop dietro consiglio medico. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.30 TENNIS – Jannik Sinner in tabellone a Montpellier anche ... oasport

