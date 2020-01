LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: Djokovic batte Federer in tre set, bella vittoria di Trento in Champions League (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 30 gennaio: orari e programma 19.20 SCI ALPINO – Sarà la località austriaca di Saalbach ad ospitare le due gare maschili di Coppa del Mondo cancellate in Cina. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.55 CALCIO – Alessandro Florenzi è stato ceduto in prestito secco dalla Roma al Valencia fino alla fine di questa stagione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.30 VOLLEY – Trento ha sconfitto per 3-1 in trasferta i turchi del Fenerbache in un incontro valevole per la fase a gironi della Champions League maschile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.00 MOTOGP – Marc Marquez, dopo due mesi di stop in seguito all’operazione alla spalla destra, è tornato a girare in moto per testare il proprio stato di forma in vista dei test di Sepang. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.35 ... oasport

