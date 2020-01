LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: si comincia al Forum di Assago, padroni di casa senza Andrea Cinciarini (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Tripla di Sergio Rodriguez! 7′ a fine primo quarto. 3-5 Realizza l’aggiuntivo Barthel. 3-4 Barthel fa saltare Scola, usa bene il piede perno, segna e subisce il fallo dell’argentino. 3-2 1/2 Scola. Scola sfrutta il mismatch con Maodo Lo, si avvicina verso il canestro dal lato destro e riesce a guadagnare due tiri liberi. 2-2 Linea di fondo per Barthel che in appoggio segna. 2-0 Primi due punti della partita di Scola, contro la difesa non semplice di Barthel. Il Bayern risponde con l’infrazione di 8 secondi, in memoria dell’altro suo numero storico in carriera. Primo possesso Milano, che decide di fare infrazione dei 24 in forma di tributo a Kobe. 21:15 Tanti applausi ad Assago, ed ora è palla a due. 21:14 Squadre in campo, ma prima dell’inizio un minuto di silenzio per Kobe Bryant e Robert ... oasport

OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: i meneghini vogliono tornare alla vittoria in E… - Pianeta_Basket : LIVE EL - Olimpia Milano-Bayern Monaco, la diretta testuale - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco basket Eurolega 2020 in DIRETTA: i meneghini vogliono tornare alla vittoria in Eu… -