LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 8-12 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: duello Scola-Barthel (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mismatch Gudaitis-Flaccadori, il lituano guadagna due liberi mandando nel contempo il Bayern in bonus. 15-21 Tripla di TJ Bray, ex Trapani e Casale Monferrato nella nostra A2 in passato. Esordio nelle file del Bayern questa sera per Flaccadori. Zipser risponde allo stesso modo su Sykes vanificandone la penetrazione. TARCZEWSKI CANCELLA MONROE! 15-18 2/2 Nedovic. Si riprende con due liberi per Nedovic. E stavolta è Kostic a chiamare time out. 13-18 Semigancio di Barthel, già nove punti per lui. 13-16 RODRIGUEZ! Nasconde la palla a tutti, penetra e appoggia! 11-16 Bella palla di Lo per Monroe, che appoggia. 11-14 ANCORA SCOLA! Tripla col grande aiuto del ferro! 8-14 Costruisce male il tiro il Bayern, ma Dedovic manda a segno ugualmente. Sbaglia l’aggiuntivo Scola. 8-12 Gran canestro di Scola! C’è anche il fallo, va in lunetta con ... oasport

