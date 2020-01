LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 79-78 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: rimonta incredibile della squadra di Messina (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e vi rimandiamo alla nostra cronaca. Vittoria pesantissima in classifica per la squadra di Messina. Era fondamentale vincere oggi per l’Olimpia, che resta ampiamente in zona playoff. Sedici punti di Micov e tredici di Nedovic. Nove punti e 10 assist per Rodriguez. Una rimonta pazzesca della squadra di Messina, che rientra dal -20 e vince in un finale pirotecnico. HA VINTO L’OlimpiaAAAAAAA! UNA VITTORIA INCREDIBILE! Milano FINISCE CON LA PALLA IN MANOOOOOOO! NEDOVIC SBAGLIA MA IL RIMBALZO E’ DI MilanoOOOOOOOOO 79-78 NEDOVIC METTE IL PRIMO! Fallo di Dedovic a sei secondi dalla fine. Nedovic in lunetta. 78-78 Dentro anche il secondo. 78-77 Zipser mette il primo. Fallo di Nedovic su Zipser. Dieci secondi al termine. 78-76 Glaciale il serbo. 19 secondi alla fine. Subito fallo di Dedovic su ... oasport

