LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 40-60 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: tedeschi in pieno controllo (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altre due triple facili sbagliate da Nedovic e Sykes. 40-60 Monroe firma il +20. Timeout di Messina e fischi al Forum. 40-58 Zipser arriva facile al ferro. Milano sbaglia ancora una tripla. Bayern in totale controllo. 40-56 Due liberi di Monroe. 40-54 Micov con l’arresto e tiro. 38-54 Lo segna il +16. Bayern in allungo. 38-52 Due liberi di Monroe. Esce Barthel per infortunio. 38-50 Tripla di Lo e subito timeout di Messina. 38-47 Barthlel con il gancio dallo “smile” SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bayern avanti di sette punti all’intervallo. Tredici punti per uno scatenato Barthel, mentre per il Milano il migliore è Scola con 10 punti. Sykes non trova il miracolo sulla sirena. Banale palla persa da Sykes. 40 secondi all’intervallo. 38-45 Tripla di Sykes! 35-45 Due liberi di Nedovic. 33-43 Un solo ... oasport

