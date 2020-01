LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 38-46 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: tedeschi avanti all’intervallo (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bayern avanti di sette punti all’intervallo. Tredici punti per uno scatenato Barthel, mentre per il Milano il migliore è Scola con 10 punti. Sykes non trova il miracolo sulla sirena. Banale palla persa da Sykes. 40 secondi all’intervallo. 38-45 Tripla di Sykes! 35-45 Due liberi di Nedovic. 33-43 Un solo libero per Gudaitis 32-43 Ennesima tripla del Bayern. Questa volta con Sisco 32-40 Due liberi di Nedovic. 30-40 Dedovic firma il +10. Tre minuti all’intervallo. 30-38 Fortunoso canestro di tabella di Barthel. 30-36 Bel movimento in post di Scola. Time out Bayern. 28-34 Arriva la tripla di Roll! 25-34 2/2 Monroe. Tarczewski rischia di concedere un gioco da tre punti alla penetrazione di Monroe, sono due liberi. 6’40” all’intervallo. 25-32 L’ALLEY OOP ... oasport

