LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 30-38 basket, Eurolega 2020 in DIRETTA: tedeschi avanti a metà secondo quarto (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Dedovic firma il +10. Tre minuti all’intervallo. 30-38 Fortunoso canestro di tabella di Barthel. 30-36 Bel movimento in post di Scola. Time out Bayern. 28-34 Arriva la tripla di Roll! 25-34 2/2 Monroe. Tarczewski rischia di concedere un gioco da tre punti alla penetrazione di Monroe, sono due liberi. 6’40” all’intervallo. 25-32 L’ALLEY OOP RODRIGUEZ-TARCZEWSKI! 23-32 King è impossibile da fermare stasera: terza tripla. Gran stoppata di Gudaitis sulla penetrazione di Lo! 23-29 Gudaitis interrompe il periodo negativo milanese. 21-29 Ancora King a punire da tre. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Milano: Scola 8; Bayern: Barthel 9 Sbaglia sulla sirena Crawford, dopo 10′ Milano è sotto di 5 punti. 21-26 La lotta a rimbalzo premia il Bayern, King a segno da tre 21-23 CRAWFORD! Primi tre punti ... oasport

