LIVE Italia-Finlandia 2-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: Marcelinho pareggia le cose prima dell’intervallo. (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Merlim e Marcelinho hanno aggiustato due volte le cose per un’Italia che in attacco sembra poter essere molto in palla. Non altrettanto invece si può dire della fase difensiva, dove non sono mancati i pericoli per un Mammarella che ha fatto come al solito tutto il possibile per evitare di subire ulteriori reti. Vedremo quindi come si svilupperà la ripresa. 20’00” Finisce qui il primo tempo: e’ 2-2, in una frazione emozionante nella quale si è capito il valore della posta in palio. 19’47” Ci prova ancora l’Italia, ma l’avanzata azzurra viene bloccata in fallo laterale. 19’13” MarcelinhoOOOO, QUESTA VOLTA NON SBAGLIA! E’ 2-2. 19’13” L’Italia prova a mettersi alle spalle l’errore dal dischietto conquistando un tiro libero: ci prova ancora ... oasport

