LIVE Italia-Finlandia 2-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: gli azzurri provano a trovare il gol del vantaggio (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14’00” Scorre un altro minuto senza emozioni: Musti prova a risolverla coi cambi. 13’03” Kytölä viene intanto ammonito. La Finlandia sale a quattro falli di squadra. 12’30” Chiamato un timeout da parte di Mico Martic. 11’30” De OLIVEira fallisce l’appuntamento con una bella palla filtrante di Murilo. Si rimane sul 2-2. 10’00” Risale la Finlandia, che prova a impensierire Mammarella con una conclusione di Vanha. 09’50” Murilo, non trova la porta da posizione favorevole: l’azzurro manca il tap-in sotto porta. 09’30” Merlim prova a rimettere il mezzo sugli sviluppi del corner, ma Savolainen è attento. 09’24” De OLIVEira prova il tiro, Kytölä lo mura in angolo. 07’15” Sale ulteriormente di colpi la compagine di Mico Martic. ... oasport

matteosalvinimi : Gli altri Paesi chiudono le frontiere e bloccano i voli, in Italia record di sbarchi (+500%). Faremo di tutto per f… - matteosalvinimi : Mentre gli altri Paesi europei aumentano i controlli alle frontiere, in Italia si riaprono i porti, quintuplicando… - LegaVolleyFem : ???????? #CoppaItaliaA1: @ImocoVolley - @SDBVolley e @UYBAvolley - @VeroVolleyMonza le semifinali! ???? Sabato e domenic… -