LIVE Italia-Finlandia 2-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: Canal va vicinissimo al gol del vantaggio per gli azzurri (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19’10” L’Italia commette due falli nel giro di dieci secondi salendo anche lei a cinque falli. 19’00” Si entra nell’ultimo minuto del match. 18’38” Ultimi scampoli di gara. 17’40” Canal, CI PROVA DUE VOLTE NELLO SPAZIO DI POCHI SECONDI! L’attaccante del Pesaro cerca di trafiggere Savolainen senza riuscire però a gonfiare la rete. 17’00” JUNNO RISOLVE UNA MISCHIA DAVANTI ALLA PORTA DI SAVOLAINEN! Mettono tantissima pressione ora i ragazzi di Musti. 16’20” Ripartenza mortifera della Finlandia, Mammarella in uscita salva tutto per gli azzurri. 16’00” MIRACOLO DI SAVOLAINEN SULLA CONCLUSIONE AREA DI ROMANO! Palla in corner. 15’45” Allontana la difesa azzurra. 15’39” Ripartenza dei finnici: Lukkari impegna severamente ... oasport

