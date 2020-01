LIVE Italia-Finlandia 2-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: azzurri bloccati sul pari dai finnici. Merlim colpisce il palo nel finale (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi nel corso di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con le news, gli approfondimenti, le cronache di OA Sport! Si apre quindi con un pareggio l’avventura Italiana in Portogallo nella prima giornata di questo Elite Round di qualificazione mondiale: non un risultato positivissimo per i ragazzi di Musti, che domani (sempre alle 18.30) si misureranno contro la Bielorussia. 20’00” FINISCE QUI: E’ 2-2. 19’50” PALO DI MERLIM! Azione pazzesca del giocatore azzurro a cui viene negata la gioia del gol solo dal legno. 19’30” Murilo, sinistro: largo. 19’22” Angolo ora per gli azzurri, una delle ultime chance per andare a segnare il gol che – a questo punto – saprebbe molto di sentenza. 19’10” L’Italia commette due falli ... oasport

