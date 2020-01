LIVE Italia-Finlandia 1-2 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: Junno riporta in vantaggio i finladesi (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17’46” Si riparte dopo il time-out chiamato dai finnici. 17’39” Palo dell’Italia, che ha provato subito il colpo di coda. Marcelinho viene fermato dal “legno” sul più bello. 17’30” Junno riporta in vantaggio la Finlandia. Sigla il punto del 2-1 il giocatore dei biancoblu sfruttando anche la scivolata di Romano che ha impennato una conclusione sulla quale Mammarella non ha potuto nulla. 16’40” Merlim intanto torna in campo dopo una fase di riposo. In questo momento però è la Finlandia a fare la voce grossa. 16’02” Angolo ora per l’Italia: Savolainen nel traffico esce cavandosela. 15’46” Anche l’Italia arriva a toccare il limite dei cinque falli difensivi. Ora serve attenzione alla disciplina in difesa. 15’07” Mammarella, con un ... oasport

matteosalvinimi : Gli altri Paesi chiudono le frontiere e bloccano i voli, in Italia record di sbarchi (+500%). Faremo di tutto per f… - matteosalvinimi : Mentre gli altri Paesi europei aumentano i controlli alle frontiere, in Italia si riaprono i porti, quintuplicando… - LegaVolleyFem : ???????? #CoppaItaliaA1: @ImocoVolley - @SDBVolley e @UYBAvolley - @VeroVolleyMonza le semifinali! ???? Sabato e domenic… -