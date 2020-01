LIVE Italia-Finlandia 0-0 calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA: Merlim e Murilo titolari, sfida insidiosa contro i finlandesi (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Solo cinque minuti all’inizio della sfida, sale il LIVEllo delle pulsazioni sul terreno di gioco. 18.20 Sarà fondamentale per l’Italia partire con il piede giusto, in vista dei match che poi vi saranno contro Bielorussia (domani) e poi Portogallo (domenica). 18.15 Squadre in campo per le ultime fasi del riscaldamento, prima di cominciare a battagliare poi nei 40′ a disposizione. 18.10 Nei finlandesi le attenzioni saranno da porre indubbiamente su J. Kytölä, sicuramente il pericolo numero uno di una formazione che comunque a un ampio numero di talenti in rampa di lancio sulla scena internazionale. 18.05 In questa gara inaugurale dell’Elite Round gli azzurri si aggrappano sin da subito al talento di Merlim, uno dei più attesi in questo trittico di partite in Portogallo. 18.00 Arrivano le formazioni ufficiali del ... oasport

