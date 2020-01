LIVE Fenerbahce-Trento 25-17, Champions League volley 2020 in DIRETTA: i turchi conquistano il primo set (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Primo tempo perfetto di Lisinac. 4-2 Sempre Ter Maat ancora mani fuori. 4-1 Palleggio ad una mano di Giannelli e Cebulj è furbo a sfruttare le mani del muro avversario. 3-1 Scambio duro, chiuso con un mani out di Ter Maat. 3-0 Attacco in pipe in rete di Hidalgo. 2-0 Errore di Kiyak. 1-0 Subito Russell porta in vantaggio Trento. INIZIA IL SECONDO SET 17-25 Il primo set lo chiude il solito Ter Maat. Trento è troppo distratta e di fatto ancora non è entrata in partita. 17-24 Giannelli arpiona un pallone lunghissimo con Lisinac che la mette giù. 16-24 Mani out inteliggentissimo di Ter Maat. 16-23 Attacco vincente di Vettori che al momento sembra l’unico capace di far male agli avversari. 15-23 Ace Unver!!!!!! 15-22 Bruttissima pipe di Russell che finisce lunghissima. 15-21 Ancora Ter Maat che piega le mani del muro di Trento. 15-20 ... oasport

