LIVE Fenerbahce-Trento 25-17 22-25, Champions League volley 2020 in DIRETTA: il match torna in parità (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Fantastica pipe di Cebulj!!! 5-4 Attacco profondo e preciso da zona quattro di Hidalgo. 5-3 Errore al servizio di Fenerbahce. 4-3 Primo tempo di Batur! 4-2 Giannelli sceglie ancora Lisinac che non perdona! 3-2 Hidalgo passa in diagonale. 3-1 Servizio deviato dal nastro, la palla resta li e Cebulj è il più lesto a mettere giù. 2-1 Bolide di Lisinaaaac!!!! 1-1 Sbaglia dal servizio Codarin. 1-0 MUROOOOOO VETTORI!!!!! INIZIA IL TERZO SET 25-22 SBAGLIA TER MAAT!!!!! Trento PORTA A CASA IL SECONDO SET!!! 24-22 Ancora un ace di Ter Maat, attenzione!!!! Time out per Lorenzetti. 24-21 Ace di Ter Maat!!! 24-20 Ter Maat tiene a galla i suoi. 24-19 Errore al servizio dei turchi, quattro set point per Trento. 23-19 Gran primo tempo di Batur. 23-18 Fantastica Trento!!! Difendono alla grande i dolomitici su Ter Maat, Giannelli serve un cioccolatino ... oasport

trentinovolley : 4°turno 2020 #CEVChampionsLeagueM, live dalla #BurhanFelekVoleybolSaloun di #Istanbul: #FenerbahceHDISigorta-… - trentinovolley : 4°turno 2020 #CEVChampionsLeagueM, live dalla #BurhanFelekVoleybolSaloun di #Istanbul: #FenerbahceHDISigorta-… - trentinovolley : 4°turno 2020 #CEVChampionsLeagueM, live dalla #BurhanFelekVoleybolSaloun di #Istanbul: #FenerbahceHDISigorta-… -