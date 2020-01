LIVE Fenerbahce-Trento 25-17 22-25 27-29 20-25, Champions League volley 2020 in DIRETTA: i dolomitici portano a casa la terza vittoria nella competizione (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della partita di Champions League tra Fenerbahce-Trento e buon proseguimento di serata. 18.08 Trento trionfa sul difficile campo di Fenerbahce e consolida il secondo posto in classifica. E’ la terza vittoria in questa Champions League per i dolomitici. Match iniziato a rilento per gli ospiti che pian piano sono riusciti ad esprimersi al meglio, nonostante i tantissimi errori dal servizio. 25-20 VINCE Trento!!!!!!!!!! Attacco out di Hidalgo e il video-check mostra che non c’è tocco del muro. 24-20 Vettori tira forte alla ricerca delle mani del muro, la palla termina out ma il video-check mostra che effettivamente c’è il tocco. 23-20 Tocco intelligente di Ter Maat che trova le mani del muro. 23-19 VETTOOOOORIIIIIIIIIIII!!!!! BOLIDE DALLA SECONDA LINEAAAAA!!!! 22-19 Diagonale ... oasport

