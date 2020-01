LIVE Fenerbahce-Trento 25-17 17-21, Champions League volley 2020 in DIRETTA: dolomitici in vantaggio nel secondo set (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Lungo il servizio di Vettori. 22-17 Il muro di Trento tiene sull’attacco di Ter Maat. Vettori è fantastico a trovare le mani del muro con un gran bolide. 21-17 Vettori mette in crisi la difesa avversaria dai nove metri e nel contrattacco Cebulj tira giù un missile dalla seconda linea. 20-17 ACEEEEE VETTORIIIIIIIIIIIIIIIIII 19-17 Vettori sale in cielo per toccare una palla complicatissima e attaccata a rete. 18-17 Ancora un fallo a rete di Trento, questa volta di Lisinac. 18-16 Russell tocca in maniera intelligente e coglie in contro tempo il muro 17-16 Karasu passa tra le mani del muro. 17-15 Bravo Vettori a giocare un mani out non facile visto il palleggio tutt’altro che preciso. 16-15 Invasione di Giannelli! 16-14 I turchi difendono bene sul primo tempo di Trento poi Ter Maat chiude in diagonale. 16-13 Parallela ... oasport

