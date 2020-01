LIVE Federer-Djokovic 6-7 4-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: il serbo conquista la sua ottava finale (Di giovedì 30 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito. Djokovic ora attende il vincente dell’altra semifinale, che si giocherà domani, tra Alexander Zverev e Dominic Thiem. Esce a testa altissima dal campo Roger Federer, che può recriminare per il break di vantaggio avuto nel primo set (avanti 4-1 e 5-3). Novak Djokovic conquista l’ottava finale della carriera in Australia (la 26esima della carriera a LIVEllo Slam). Prestazione eccezionale del serbo, che ha confermato i pronostici della vigilia. Djokovic si impone 7-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. 3-6 Djokovic VINCE IL TERZO SET! 40-30 Match point Djokovic! 30-30 Super accelerazione di Federer con il dritto. 30-15 Rovescio meraviglioso di Federer. 30-0 Altro ace di Djokovic. 15-0 Ace di Djokovic. 3-5 Federer tiene il servizio, ma Djokovic ora serve per il ... oasport

