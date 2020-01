Lipsia-Borussia Moenchengladbach, Bundesliga (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lipsia-Borussia Moenchengladbach è il posticipo del sabato della ventesima giornata di Bundesliga, si gioca alle 18.30: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Lipsia – Borussia Moenchengladbach sabato ore 18:30 Il Lipsia vuole al più presto dimenticare la sconfitta subita nello scorso turno contro l’Eintracht Francoforte. Pur restando al primo posto della classifica, il Lipsia ha visto ridursi il vantaggio dalle inseguitrici. Il Bayern Monaco ha ora un solo punto in meno, il Borussia Dortmund ha vinto pure ed è a meno quattro. Né ci si può dimenticare del Borussia Moenchengladbach, prossimo avversario in Bundesliga in una partita in cui i punti valgono doppio. Con una vittoria infatti il Borussia Moenchengladbach compierebbe il sorpasso in classifica sui rivali. Sarà una partita probabilmente ... ilveggente

