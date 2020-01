Liliana Segre testimonianza al Parlamento Europeo: la sua storia commuove (Di giovedì 30 gennaio 2020) Deputati in lacrime al Parlamento Europeo per Liliana Segre e la sua testimonianza, una storia che tocca i cuori di tutti i presenti e non. “Anche oggi fatico a ricordare ma mi è sembrato un grande dovere accettare questo invito e avere questa occasione per ricordare il male altrui ma anche ricordare che si può, … L'articolo Liliana Segre testimonianza al Parlamento Europeo: la sua storia commuove è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

