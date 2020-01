Liliana Segre al Parlamento europeo discorso toccante: la replica ad Alessandra Mussolini (Di giovedì 30 gennaio 2020) «Il razzismo e l’antisemitismo ci sono sempre stati e ci sono tuttora, perché sono insiti dell’animo dei poveri di spirito», queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre al Parlamento europeo nel Giorno della Memoria. Lacrime, commozione e una standing ovation per il racconto della testimone della Shoah, che appare stanca e affaticata, ma lucida. Liliana Segre oggi si sente “nonna di se stessa”, di quella “bambina magra e sola” nei lager, un’immagine più che mai presente e viva, che l’89enne ammette di non tollerare più. «Non posso più sopportare quella ragazzina magra e sola. Sento che se non smetto di parlare, se non mi ritiro a godere della mia famiglia, non ce la farò più», ha detto la senatrice, annunciando così il suo addio pubblico dopo trent’anni nelle scuole per raccontare quell’incubo ad occhi aperti fatto di filo spinato, paura e morte. ... urbanpost

lauraboldrini : La prossima volta che ad Alessandra #Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci - chetempochefa : 'Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati.' Liliana Segre, che abbiamo avuto ospite nella scorsa pu… - EP_President : È un grande onore averla qui con noi oggi, Senatrice Liliana Segre, e un grande dono. Non dimenticheremo mai le sue… -