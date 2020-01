“Licia Nunez ci ha provato con me quando stava con Imma Battaglia”. La conduttrice italiana lo confessa senza pensarci due volte (Di giovedì 30 gennaio 2020) Boom! Questo gossip è davvero una bomba e non lascerà indifferenti, ne siamo certi. Riguarda Licia Nunez ai tempi in cui era fidanzata con Imma Battaglia. Ma la cosa interessante è che in tutto ciò c’è di mezzo anche un’altra donna. Una donna famosa. Che ha spifferato un fatto che probabilmente Licia Nunez avrebbe preferito restasse segreto. Allora che è successo? A svelare il gossip è stata Stefania Orlando durante l’ultima puntata del format web Casa Chi. Ebbene la ex moglie di Andrea Roncato e il giornalista Alessio Poeta hanno reso noto un episodio risalente a circa 5 anni fa, che è successo nei pressi di Roma. “Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando” ha detto Poeta. Ma questa è davvero una bomba! Vi rendete conto? Licia Nunez stava con Imma Battaglia ma ci ha provato con un’altra donna… E non certo una qualunque… Una donna vip. ... caffeinamagazine

