Libia, Unhcr sospende le attività nel centro di raccolta e partenze per rifugiati di Tripoli: “Attività militari qui vicino, troppi rischi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr) sospende le operazioni nel centro di raccolta e partenza (Gdf) di Tripoli, struttura di transito in cui si ospitano i rifugiati per i quali era già stata identificata una soluzione fuori dalla Libia, per motivi di sicurezza. L’agenzia lo ha annunciato in un comunicato ufficiale in cui si spiega che la scelta è legata al timore per l’incolumità delle persone ospitate nella struttura, del suo staff e dei suoi partner legata all’aggravarsi del conflitto nel Paese. “Purtroppo l’Unhcr non ha avuto altra scelta se non quella di sospendere le operazioni presso la Gdf di Tripoli, dopo aver appreso che le esercitazioni di addestramento, che coinvolgono personale di polizia e militare, si svolgono a pochi metri dalle strutture che ospitano i richiedenti asilo e i rifugiati”, ha dichiarato ... ilfattoquotidiano

