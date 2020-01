**Libia: Sardine, ‘accordi sono macchia in coscienza Italia e Ue’** (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Tra qualche giorno, il rinnovo del Memorandum Italia-Libia diventerà formale. E diventerà formale senza le modifiche che il governo aveva promesso tre mesi fa, quando il rinnovo degli accordi venne sancito, nonostante la richiesta inascoltata di cancellarli. Modifiche che comunque non rendevano meno drammatico un accordo che di fatto ci rende complici”. Si legge in un lungo post sulla pagina Fb delle Sardine. “La Libia non ha uno Stato unico, sovrano, globalmente e chiaramente riconosciuto. Non aderisce alle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. è il paese dei lager, delle torture, della compravendita di esseri umani, degli stupri quotidiani, delle esecuzioni sommarie di migranti. è il paese dei trafficanti che operano anche dentro quella guardia costiera che è stata formata sulle navi militari Italiane e ... calcioweb.eu

