L'Esercito acquista 800 missili da Israele per armare blindati e carri armati (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'Esercito italiano fa incetta di missili in Israele. Nell'ambito del programma di ammodernamento ed approvvigionamento di nuovi sistemi d'arma “tecnologicamente avanzati”, lo Stato maggiore dell'Esercito ha comunicato che acquisterà 126 lanciatori controcarro e 800 missili “Spike” prodotti dalla Rafael Advanced Defense Systems Ltd, società leader del complesso militare-industriale israeliano. “L'Esercito Italiano compie un importante balzo in avanti capacitivo e tecnologico grazie alla stipula nei (...) - Attualità / Esercito, Israele, , missili, No logo, Apertura Maxi, armamenti feedproxy.google

